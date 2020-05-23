Власти США могли обсуждать возможность проведения ядерных испытаний

Штаты не проводили их почти 30 лет – с 1992 года.

Вопрос проведения ядерных испытаний в Вашингтоне подняли после обвинений в сторону России и Китая в проведении аналогичных тестов малой мощности. Об этом рассказали источники газеты Washington Post. Встреча проводилась на прошлой неделе, вместе с сотрудниками Белого дома там присутствовали и представители агентств национальной безопасности. Собеседники издания утверждают: в американской администрации не пришли к договоренностям о проведении ядерных испытаний.

Спорят там и в целом об их необходимости. По словам одного из источников, «быстрые испытания» со стороны США могут повлиять на переговоры Вашингтона с Москвой и Пекином по заключению трехсторонней сделки по контролю за вооружением. При этом другой собеседник уверяет: в конечном счете, Штаты используют другие меры для ответа на действия Москвы и Пекина. К слову, и Россия, и Китай отрицают, что проводили ядерные испытания.

США подписали, но не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Кроме того, чтобы документ вступил в силу, его должны ратифицировать 44 страны, но пока это сделали только 36.