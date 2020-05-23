В Татарстане возбудили уголовное дело после пожара в больнице

Его жертвами стали три человека.

Следственный комитет завел дела по статье о нарушении требований пожарной безопасности из-за гибели пациентов при пожаре в больнице в Зеленодольске. Об этом сообщается на сайте ведомства. Следователи работают на месте происшествия, решается вопрос о назначении экспертиз. Возгорание возникло накануне поздно вечером в палате на первом этаже сосудистого отделения Зеленодольской центральной районной больницы. Из здания эвакуировали десятки человек. Изначально сообщалось, что погибли двое пожилых пациентов, еще четверо пострадали – получили ожоги или отравились продуктами горения. Позже в региональном минздраве сообщили, что скончался еще один человек. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания, при этом в ведомстве подчеркивали, что он не имеет отношения к аппаратам искусственной вентиляции легких, которые, предположительно, стали причиной возгорания в других недавних случаях. В минздраве сообщили, что в Зеленодольске пострадали пациенты, чей диагноз не связан с коронавирусом.

Ранее в пожары произошли в двух больницах – в Москве и Санкт-Петербурге. Погибли 7 человек. Основная версия – возгорание российских аппаратов ИВЛ «Авента-М».