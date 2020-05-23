Глава центра Гамалеи: Исследование на людях вакцины от COVID-19 планируется к 15 июня

Доклинические исследования вакцины от COVID-19 показали хороший результат, к 15 июня планируется исследование на людях, сообщил РИА Новости академик Российской академии наук, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ

Александр Гинцбург.



«Заканчиваются доклинические исследования, на мелких животных все сделано, токсикологии все виды посмотрены, изучена острая и хроническая токсикология, сейчас заканчиваются эксперименты на низших приматах, то есть, на обезьянах, где, слава богу, пока что получаются хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности», — рассказал Гинцбург.



Доклинические испытания, по словам Гинцбурга, планируется завершить в первой декаде июня.

Между тем, Гинцбург заявил, что уже привил себя вакциной от коронавируса, которую создают в центре.

«Тот контингент, который непосредственно занимается разработкой этой вакцины ... для того, чтобы мы, как профессионалы, участвовали в той работе, которую нам поручили, которую ... мы сейчас проводим, чтобы, не дай бог, не уйти на изоляцию, не выпасть из рабочего ритма, действительно, себя защитили вакциной», — рассказал Гинцбург.



Это, по его словам, ни в коем случае нельзя расценивать как какое-то испытание вакцины.