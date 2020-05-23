Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку

В основном это касается Бразилии, где по последним данным стало больше больных, чем в России.

Рост числа случаев заболевания сейчас наблюдается во многих южноамериканских странах и в каком-то смысле этот континент можно назвать новым эпицентром COVID-19. Об этом рассказал руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Самое активное распространение коронавируса в Южной Америке выявляют в Бразилии. Вчера по данным американского университета Джонса Хопкинса, она стала второй в мире по количеству случаев, обогнав Россию. Также резкий рост заболеваемости зафиксировали в Перу и Эквадоре.

Также во Всемирной организации здравоохранения отметили, что особое беспокойство её экспертов вызывают страны Африки. Ранее они говорили, что именно этот континент может стать следующим эпицентром, но пока что смертность от новой болезни там значительно ниже, чем ожидалось – то есть около трёх тысяч человек. При этом, в Организации Объединённых наций опасались, что всего в Африке из-за коронавируса могут умереть как минимум триста тысяч.

По миру тем временеме выявили более пяти миллионов людей с коронавирусом. Из них почти два миллиона уже выздоровели.