Туристы из России на первом этапе возобновления авиасообщения не смогут попасть на Кипр

Два крупнейших рынка для островного государства – Россия и Великобритания не вошли в список стран, которым разрешен въезд. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Граждане двух десятков других европейских государств должны будут предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до полета. Регистрация в отелях будет проходить в онлайн-режиме, а багаж доставят в номер только после дезинфекции.

Власти Кипра объявили о возобновлении международного авиасообщения с 9 июня.