Основатель группы компаний «Сумма» заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово»

Болезнь у Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищениях и растрате, проходит в легкой форме – об этом агентству «Интерфакс» рассказала член ОНК Ева Меркачева. Она добавила, что намерена проверить следственный изолятор на предмет вспышки инфекции. Кроме того, стало известно о том, что коронавирусом заразились двое обвиняемых по делу о хищениях при реконструкции резиденции президента в Нового-Огарево. Сейчас они также находятся в «Лефортово»,
2020-05-23T09:48:17+03:00
2020-05-23T09:48:17+03:00
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09:48, 23 мая 2020
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