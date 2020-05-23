Основатель группы компаний «Сумма» заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово»

Болезнь у Зиявудина Магомедова, обвиняемого в хищениях и растрате, проходит в легкой форме – об этом агентству «Интерфакс» рассказала член ОНК Ева Меркачева. Она добавила, что намерена проверить следственный изолятор на предмет вспышки инфекции. Кроме того, стало известно о том, что коронавирусом заразились двое обвиняемых по делу о хищениях при реконструкции резиденции президента в Нового-Огарево. Сейчас они также находятся в «Лефортово»,