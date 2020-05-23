Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски и перчаток в общественных местах

Согласно постановлению губернатора Андрея Воробьева, гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защиты «при любом выходе на улицу». Масочный режим в регионе был введен еще 12 мая, однако наказание за несоблюдение требований пока было решено отложить.

С сегодняшнего дня в Подмосковье отменено действие цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Вплоть до 26 мая электронные разрешения будут действовать для поездок в столицу. После этой даты будут действительны только московские пропуска.