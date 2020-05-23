У мусульман заканчивается священный месяц Рамадан

В честь этого в некоторых регионах объявили выходные дни.

С сегодняшнего вечера мусульманам больше не нужно будет воздерживаться от еды и воды в течение светового дня. С таким запретом верующие жили с двадцать четвертого апреля. Уже ночью для многих начнется один из главных исламских праздников – Ураза-байрам.

Вопреки традициям, муфтияты отказались проводить массовые мероприятия. Из-за эпидемии коронавируса отменены и все коллективные молитвы – в этом году их вынуждены проводить в онлайне, и большие собрания за праздничным столом. Всё, что связано с главным исламским праздником, на этих выходных верующие будут проводить дома в кругу близких.

По случаю окончания Рамадана, некоторые кавказские республики уже сегодня решили устроить нерабочие дни. Так, в Чечне, где выходные продлятся до вторника, решили праздновать все четверо суток. При этом, жителям региона будет запрещено выходить на улицы. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов ранее заявлял, что нарушителей режима изоляции накажут по всей строгости закона.

Каждый год Ураза-байрам проходит в разные дни. Точную дату вычисляют по лунному календарю.