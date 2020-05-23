Футбольные Чемпионаты Европейских стран возобновляются после паузы, связанной с пандемией коронавируса

Первой из карантина вышла Германия, где начали играть еще на прошлых выходных. Продолжение последует в Восточной Европе. В субботу состоится первый матч в Чехии, где сыграют «Теплице» и «Слован». Командам осталось провести по 6-7 матчей, а таблицу возглавляет лидер последних лет – пражская «Славия», которую отметили даже в рамках Лиги Чемпионов. В соседней Венгрии решили начать с Кубка страны, а первенство вернется через неделю. Лидирует знаменитый «Ференцварош», который сыграет с «Дебреценом». На постсоветском пространстве сегодня начинает – Армения, где осталось провести 11 туров и закончить программу Кубка. Таблицу возглавляет ереванский «Арарат», а в числе первых будет матч между «Лори» и «Шираком», которые занимают третье и четвертое место.

Чемпионаты Англии, Испании и Италии возобновятся в конце июня. Французское первенство прервано и доиграно не будет.