Министерство здравоохранения проведет онлайн-совещание по ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ранее туда уже перебросили врачей из регионов страны.

Московские специалисты в режиме видео-конференц-связи организуют сегодня большое совещание, чтобы ответить на вопросы сотрудников различных медицинских организаций по всему Дагестану. В начале недели власти признали, что эпидемиологическая ситуация в регионе непростая. Туда уже приехали шестеро врачей из ведущих федеральных центров. Как пишет РИА «Дагестан», они разделились на группы и поехали консультировать медработников в разных городах региона.

Также в министерстве обороны уже распорядились перебросить в республику два мобильных госпиталя общей вместимостью на двести мест, отряд Войск радиационной, химической и биологической защиты и также сто единиц специальной техники. По данным агентства РИА «Новости», всего в Дагестане сейчас помогают бороться с эпидемией трёхсот военнослужащих.

По официальным данным всего в Дагестане выявили более 3800 случаев коронавируса.