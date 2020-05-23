Z Архив новостей новости
5 3 6 707
09:01, 23 мая 2020

В Московской области с сегодняшнего дня не действует пропускной режим

Он был введен в середине апреля в качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Специальные цифровые пропуска, введенные для контроля за перемещениями граждан во время эпидемии, отменяются, объявил накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В Москве режим по-прежнему сохраняется, но ранее выданные в области пропуска будет действовать в столице до среды. После этого придется оформлять новый разрешительный документ. Сделать это можно через сайт мэрии mos.ru, смс на номер 7377 или контактный центр. В Москве и области единая пропускная система действовала с середины апреля.

Объявляя о смягчении ограничений, Воробьев отметил, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями по-прежнему должны оставаться дома, остальным следует соблюдать меры предосторожности. В частности продолжает действовать масочный режим. Власти считают, что пропускная система в время эпидемии оказалась эффективной, несмотря на неудобства для жителей. Она позволила избежать негативного сценария.

В Московской области зафиксировано почти 32 тысяч случаев заболевания. В регионе постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Вместе с тем, с сегодняшнего дня начнут действовать штрафы за отсутствие масок в общественных местах



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Расовые проблемы США Убийство безоружного чернокожего подростка в южном штате Джорджия вызвало волнения и обеспокоенность среди тёмнокожего населения, демократической части общества и всех тех, для кого справедливое правосудие не является пустыми словами…

5 79 6 7622 21.05
Блоги

Майкл Ходарковский профессор истории университета Лойолы в Чикаго

Об исторической правде Будем надеяться, что когда-нибудь настанут и в России другие времена, когда историки смогут писать книги, не оглядываясь через плечо и не задумываясь над реакцией официальных лиц…

5 106 6 17168 20.05
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Поправки в Конституцию означают демонтаж российского конституционного строя и погружают нас в среду тотального беззакония. И последовательно это будет затрагивать новые сферы бывшего российского законодательства…

5 55 6 9700 22.05
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Свобода Вся история XX века в России – это борьба за свободу, ее краткий миг и откат в реакцию. В этом плане 90-е уникальны — это был самый долгий период свободы, открывшей для страны и ее народа огромные перспективы. Сейчас страна снова стоит на развилке…

5 268 6 48763 16.05
Блоги

+ В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами Они записали видеообращение для российского президента Владимира Путина…

5 49 6 8940 17.05
8читать ;смотреть
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…

5 35 6 7165 20.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Скажи мне, кто есть пропаганда, а я скажу тебе, кто ты Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все…

5 285 6 58156 20.05
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Бремя лидерства И вот теперь, подозреваю, Китай почувствует себя как Америка в прошлом веке, когда борьба с мировым империализмом будет означать национализацию китайских активов…

5 168 6 36202 20.05
Блоги

Письмо Посла России в редакцию британской газеты «Файненшл Таймс» «Я чувствую себя вынужденным выразить несогласие с освещением усилий России по борьбе с пандемией Covid-19 в Financial Times»

5 170 6 36702 16.05
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Ясно, что само голосование среди пандемии преступно. Поэтому к этому моменту пандемии де-юре официально не будет. К этому моменту выйдет Путин как её победитель…

5 320 6 69613 21.05
#слушать 41:16 8читать ;смотреть $скачать 9.4 МБ
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Чудо А.Д. Сахарова Исторически нам всем посчастливилось: мы были современниками А.Д…

5 23 6 5120 22.05
Блоги

Алексей Мельников публицист

И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…

5 25 6 5647 21.05
Блоги

+ Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить О том, почему административные навыки 90-х не применимы в ситуации сегодняшнего кризиса, рассматривает три способа преодоления тяжелых экономических последствий пандемии…

5 90 6 22648 19.05
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Парад, кочующий во времени При слове «ответственность» лица начальства скучнеют. «Ну вот, опять вы, либералы …» Путин и Шойгу привыкли никогда и ни за что не отвечать…

5 32 6 8016 21.05
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Сегодняшний человек в России наслаждается падением, он пребывает в экстазе падения, ему нравится быть плохим. Это очевидно в любом совершенно общественном обсуждении, на любой телепрограмме, в любом блоге – мы видим такой экстаз самоумаления, самоужесточения, демонстрацию худшего…

5 39 6 10202 22.05
#слушать 01:50:47 8читать ;смотреть $скачать 25.4 МБ
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Америка борется с коронавирусом, Путин борется с Америкой Видать, в детстве в войнушку не наигрался — все грезит новым переделом мира. Вот только его «новое оружие» (даже если это не новые мультики) от коронавируса точно не защищает…

5 209 6 54636 17.05

Популярное за неделю

Новости

Противоречивые данные продолжают приходить по поводу состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова В четверг информагентства со ссылкой на медицинские источники сообщили, что он заболел коронавирусом и доставлен в Москву…

5 28 6 8410
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если «Роснефть» дает деньги на какой-то проект — будь то Венесуэла или бессмертие начальника, — то мы можем быть спокойными: с бессмертием начальника будет как с Венесуэлой. Игорь Иванович не подведет российский народ…

5 93 6 100383 16.05
#слушать 49:47 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Что делать с людьми, у которых установлена инфекционная болезнь и они лечатся дома?
5 32 6 20038 19.05
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Силовики против Путина — 2 В будущем смогут, а пока нет. Так что я склоняюсь к той версии, что на это заявление Патрушеву отмашку дал сам Путин…

5 88 6 265203 21.05
Блоги

Максим Шевченко журналист

У тех, кто это писал Путину — совсем нет совести Куда обращаться (хоть поздно, хоть рано), когда ни врачей, ни медцентров нет там, где они раньше были Какое самолечение, когда цены на лекарства адские, КТ малодоступна, а в больницы — очереди?..

5 96 6 126920 18.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8534000
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4494126

Сегодня в эфире