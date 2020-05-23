В Московской области с сегодняшнего дня не действует пропускной режим

Он был введен в середине апреля в качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Специальные цифровые пропуска, введенные для контроля за перемещениями граждан во время эпидемии, отменяются, объявил накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В Москве режим по-прежнему сохраняется, но ранее выданные в области пропуска будет действовать в столице до среды. После этого придется оформлять новый разрешительный документ. Сделать это можно через сайт мэрии mos.ru, смс на номер 7377 или контактный центр. В Москве и области единая пропускная система действовала с середины апреля.

Объявляя о смягчении ограничений, Воробьев отметил, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями по-прежнему должны оставаться дома, остальным следует соблюдать меры предосторожности. В частности продолжает действовать масочный режим. Власти считают, что пропускная система в время эпидемии оказалась эффективной, несмотря на неудобства для жителей. Она позволила избежать негативного сценария.

В Московской области зафиксировано почти 32 тысяч случаев заболевания. В регионе постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Вместе с тем, с сегодняшнего дня начнут действовать штрафы за отсутствие масок в общественных местах