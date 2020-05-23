Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5 миллионов 213 тысяч

Скончались свыше 338 тысяч человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса. По его данным, Бразилия вышла на второе место по числу зараженных. Там зарегистрировано свыше 330 тысяч случаев. Россия, где по официальным данным более 326 тысяч, отошла на второе место. Первую строчку по-прежнему занимают США. Там 1, 6 миллионов инфицированных и 96 тысяч летальных случаев.



Президент США Дональд Трамп призвал власти штатов открыть церкви и молельные дома. Он назвал их «необходимиыми общественными местами», работа которых важна для людей. В случае несогласия губернаторов с призывом открыть религиозные здания, американский президент пообещал сделать это в обход властей отдельных штатов.