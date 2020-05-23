В Подмосковье с сегодняшнего дня отменяются пропуска для поездок на транспорте

Они были введены 15 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Как сообщил в «Инстаграме» губернатор региона Андрей Воробьев, ранее выданные областные разрешения будут действовать для поездок в столицу до 26 мая. Со вторника их надо будет оформлять через официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

При этом режим изоляции для жителей пенсионного возраста и лиц с хроническими заболеваниями сохраняется. Кроме того, за появление в общественных местах без маски власти Подмосковья теперь намерены штрафовать. Штраф составит 4 тысячи рублей.