Россия намерена и дальше выполнять Договор по открытому небу, несмотря на односторонний выход из него США

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство России при НАТО. Там подчеркнули, что это делается в интересах европейской и международной безопасности.

Ранее страны Евросоюза выразили сожаление по поводу решения Вашингтона, при этом отметив, что понимают озабоченность американской стороны в связи с нарушениями со стороны России.

НАТО призывает Москву вернуться к полному выполнению Договора по открытому небу. Страны-участницы открыты для диалога по вопросам снижения военных рисков и транспарентности. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

В заявлении также говорится, что государства НАТО будут продолжать выполнять и укреплять контроль над вооружениями и поддерживать процесс разоружения, что является ключевыми элементами Евроатлантической безопасности.