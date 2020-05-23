В Россию сегодня вернутся несколько сотен соотечественников, которые задержались из-за закрытия границ

Организованные властями рейсы вывезут граждан из Нью-Йорка, Ташкента, Еревана и индийского Гоа. Встречать пассажиров будут соответственно в Москве, Новосибирске, Воронеже и Уфе. Ограниченный поток возвращающихся туристов связан с нормами, которые власти установили еще в конце марта. На прилет из-за рубежа работают только столичное «Шереметьево» и региональные аэропорты, которые могут принимать не более 200 человек в сутки.

Правительство несколько принимало указы о выделении материальной помощи застрявших за границей гражданам. Средства выдаются на оплату временного жилья, питания и другие нужды.

После закрытия границ Россия перевезла домой более 25 тысяч пассажиров. Точное количество россиян, которые надеются вернуться на родину, в МИД назвать затрудняются.

В министерстве заявили, что дипломаты сталкиваются с подлогами и фальсификацией данных при изучении заявлений на выплаты нашим туристам.