Противоречивые данные продолжают приходить по поводу состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова

В четверг информагентства со ссылкой на медицинские источники сообщили, что он заболел коронавирусом и доставлен в Москву. Накануне интернет-издание Baza написало, что глава Чечни находится в тяжелом состоянии, у него серьезное поражение легких. Источников газеты «Комсомольская правда» в Республике эту информацию подтвердил, уточнив, что у Кадырова может быть поражено 70% легких. Это означает тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Депутат Госдумы Адам Делимханов пожелал главе Чечни исцеления от всякого недуга. Он также написал в своем инстаграме, что большое количество людей за него переживают.

Между тем, помощник чеченского лидера, директор ГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев утверждал, что Кадыров лично контролирует работу республиканского оперативного штаба по коронавирусу. А спикер парламента республики Магомед Даудов назвал сплетнями информацию о тяжелой болезни Кадырова и призвал жителей региона не беспокоиться.

Напомним, две недели назад Рамзан Кадыров навещал в больнице главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова, у которого был подтвержден коронавирус. При этом Кадыров был в простом медицинском халате и респираторе. На видео видно, как они приветствуют друг-друга дружескими объятиями.