Российский Минздрав намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир». Его исследования продолжатся и после регистрации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там рассказали, что препарат получают пациенты с коронавирусом, которые принимают участие в клинических испытаниях. Ожидаемая продолжительность исследований составляет от шести до двенадцати месяцев.
2020-05-23T07:32:02+03:00
2020-05-23T07:32:02+03:00
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07:32, 23 мая 2020
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