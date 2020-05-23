Российский Минздрав намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир». Его исследования продолжатся и после регистрации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там рассказали, что препарат получают пациенты с коронавирусом, которые принимают участие в клинических испытаниях. Ожидаемая продолжительность исследований составляет от шести до двенадцати месяцев.