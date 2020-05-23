Власти США обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом пишет газета The Washington Post. Близкие к Администрации президента США источники рассказали изданию, что этот вопрос поднимался в прошлую пятницу на встрече руководителей высших органов нацбезопасности. Она состоялась после того, как в Белом доме сообщили о тайных ядерных испытаниях малой мощности, которые якобы проводят Россия и Китай. Доказательств испытаний представлено не было.