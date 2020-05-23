На Украине и Кипре сегодня смягчат режим карантина. Власти приняли такое решение после стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

На Украине стартовал второй из пяти этапов выхода из карантина, но Киев оказался не готов к ослаблению ограничительных мер из-за того, что в городе по-прежнему остается большое число заболевших. Несмотря на это, мэр украинской столицы Виталий Кличко принял решение все же отменить часть ограничений сегодня. В частности, вновь будет запущен общественный транспорт, а также приступят к работе магазины и торговые заведения площадью до тысячи квадратных метров. Киевское метро начнет функционировать с понедельника.

Также о смягчении режима карантина объявили власти Кипра. Сегодня в стране снова заработают церкви и букмекерские конторы. Кроме того, жители острова смогут попасть на пляжи – такое решение принял Совет министров республики из-за 40-градусной жары, которая установилась на Кипре в середине мая.

Между тем, власти некоторых стран, включая Кипр, уже сообщили, что скоро смогут принять первых туристов. Как ожидается, это произойдет в мае-июне.