ВОЗ называет Южную Америку новым эпицентром заболевания, вызываемого коронавирусом. Во многих южноамериканских странах растет количество случаев заражения. Наиболее пострадавшей среди них пока является Бразилия, где по данным университета Джонса Хопкинса зарегистрировано свыше 330 тысяч инфицированных. Таким образом, Бразилия вышла на второе место в мире по этому показателю, опередив Россию. В нашей стране, согласно официальной статистике, более 326 тысяч зараженных.