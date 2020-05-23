Число инфицированных коронавирусом в США превысило 1,6 миллиона

Почти 96 тысяч человек умерли, излечились 350 тысяч. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику распространения COVID-19.

Всего в мире выявлено 5 миллионов 210 тысяч зараженных и 338 тысяч умерших.