Россия раскритиковала американский грант на «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения»

По мнению российского посольства в США, Вашингтон проводит деструктивную работу вместо того, чтобы сплотиться перед лицом общей беды — эпидемии коронавируса. В сообщении дипмиссии в Фейсбуке также говорится, что влиятельные русофобские силы на Капитолии и в госаппарате не обращают внимания на сигналы, «исходящие от главы собственного государства».

Госдепартамент США объявил грант в размере 250 тысяч долларов за отчет о «российских и советских пропагандистских кампаниях в области здравоохранения».