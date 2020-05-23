Краснодарский край одним из первых в России переходит на второй этап ограничений

Для желающих отдохнуть переход к следующему этапу ослабления режима принципиально ничего не изменит. Въезд в один из основных курортных регионов страны, по прежнему будет ограничен а приезжие обязаны уходить на двухнедельную самоизоляцию. Один из двух типов пропусков – красный продолжит действовать. Отменяется зеленый, который регламентирует передвижение внутри муниципальных образований. Жителям станет попроще. В субботу на Кубани начнет действовать строительная отрасль, заработает транспорт, откроются небольшие магазины, станции техобслуживания, автомойки, можно будет привести себя в порядок в парикмахерских и салонах красоты. Патрули продолжат контролировать традиционные места прогулок, посещение которых пока остаются под запертом.



Коэффициент распространения коронавируса в крае сейчас равен единице. Именно столько людей в среднем может заразить один носитель. Эта величина, по установленным критериям, позволяет начать постепенную отмену ограничений.