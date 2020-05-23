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06:04, 23 мая 2020

Бразилия опередила Россию по числу заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев в этой стране достигло почти 330 900, в России, по последним данным, заражены почти 326,5 тысяч.

За минувшие сутки в Бразилии зарегистрирован очередной рекорд прироста положительных тестов на COVID-19 — 20 800. Умерло свыше тысячи человек, общее число смертей превысило 21 тысячу. В России – более 3200.

Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу, считает вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, какой показатель станет решающим для снятия ограничений.

Голикова также добавила, что медицинская система России, несмотря на все сложности, выдержала испытание, которым стала для нее эпидемия коронавируса.



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