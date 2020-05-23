Российская векторная вакцина от Covid-19 неофициально испытана на людях, опыт оказался успешен. Об этом «Эху» рассказал профессор НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В случае новой волны коронавируса вакцина также может оказаться эффективной, однако ее могут не успеть наработать в необходимых объемах, добавил Анатолий Альтштейн.

Специалисты, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, могут испытывать ее на себе, но перед этим по закону необходимо получить соответствующее разрешение. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям указала это в письме на имя министра здравоохранения. О содержании документа «Эху» рассказала исполнительный директор Ассоциации Светлана Завидова.

Необходимо не допустить случаев, когда руководство оказывает давление на младших сотрудников в вопросе участия в исследованиях, добавила Светлана Завидова.