Число жертв крушения пассажирского самолета в Пакистане выросло до 97

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Находились ли погибшие на борту или в домах, на которые рухнул самолет, не уточняется. 11 жителей района, в котором произошло крушение, получили ранения. В катастрофе выжили как минимум двое пассажиров, их состояние оценивается как стабильное. Также уточняется, что в Airbus A320 находились 99 человек. По предварительной информации, причиной катастрофы могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами. Пилоты во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем. Самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии», выполнявший внутренний рейс из Лахора, накануне потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку.