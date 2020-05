В США объявлен конкурс на разоблачение «дезинформации российского здравоохранения»

Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США решило выдать на это грант. Заявка размещена на сайте grants.gov. Победитель получит 250 тысяч долларов. Российское посольство в США раскритиковало эту идею. Там отметили, что «даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда … все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага».

Ранее газета Financial Times писала, что Россия занижает данные об умерших в результате заражения коронавирусом. По информации газеты, реальное количество смертей от COVID-19 в стране может быть на 70% больше официальной статистики. Подобный материал опубликовала и The New York Times.