Бразилия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Там зафиксировано почти 330900 случаев COVID-19. Таким образом, она обошла Россию, где почти 326,5 тысяч инфицированных. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По данным Минздрава Бразилии, за последние сутки выявлено 20 800 новых случаев заражения. Это рекордный показатель с начала эпидемии в стране. Скончалось более тысячи человек. Всего количество летальных случаев превысило 21 тысячу.

Между тем, как ранее рассказал The Financial Times бразильский эпидемиолог, реальное число заболевших может быть гораздо выше официальных данных. Жители трущоб, где проживают около 13 миллионов бразильцев, не имеют возможности обратиться за помощью.