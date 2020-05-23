В Подмосковье с сегодняшнего дня отменяют цифровые пропуска, введенные из-за коронавируса

Эта и другие меры помогли «избежать негативного сценария», сообщил в своем инстаграме губернатор Андрей Воробьев. По его словам, для поездок в Москву уже выданные разрешения будут действовать до 27 мая, а новые со вторника нужно оформить на сайте мос.ру. «В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», отметил Воробьев.

Одновременно с отменой пропусков Подмосковье вводит штрафы за отсутствие защитной маски в общественных местах. Штрафы должны были начать действовать с 12 мая, как и в Москве, но область отложила их вступление в силу.