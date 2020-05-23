Бывшую яхту экс-премьера Дмитрия Медведева выставили на продажу

Объявление было размещено на Avito. Сейчас его удалили, но в кэше сохранилась копия. Внимание на это обратил Алексей Навальный. Продавец хочет получить 134 миллиона рублей. Сейчас яхта находится в Имеретинском морском порту Сочи. Яхта, о которой идет речь, упоминалась в фильме Навального «Он вам не Димон». По данным ФБК, подконтрольная Медведеву фирма купила ее в 2009 году. В 2015-м она была продана бизнесмену Николаю Шамалову.