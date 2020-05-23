Депутат Госдумы Адам Делимханов пожелал главе Чечни Рамзану Кадырову исцеления от всякого недуга

Он также написал в своем инстаграме, что большое количество людей за него переживают. Ранее ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что у Кадырова заподозрили коронавирус и он находится в одной из московских больниц. Интернет-издание Baza утверждает, что глава Чечни в тяжелом состоянии, у него серьезное поражение легких.

Помощник чеченского лидера, директор ГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев при этом утверждал, что Кадыров лично контролирует работу республиканского оперативного штаба по коронавирусу. Спикер парламента республики Магомед Даудов назвал сплетнями распространяемую информацию о тяжелой болезни Кадырова и призвал жителей региона не беспокоиться.