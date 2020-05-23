Бразилия опередила Россию по количеству заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев в этой стране достигло почти 330 900, в России, по последним данным, заражены почти 326,5 тысяч. За минувшие сутки в Бразилии зарегистрирован очередной рекорд прироста положительных тестов на COVID-19 — 20 800. Умерло свыше тысячи человек, общее число смертей превысило 21 тысячу. В России – более 3200.
2020-05-23T04:06:17+03:00
2020-05-23T04:06:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 23 мая 2020
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