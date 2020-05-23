В городе Набережные Челны загорелся склад кондитерской фабрики «Акульчев». Огонь охватил 150 квадратных метров помещения с готовой продукцией, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС Татарстана. В тушении участвовали 75 человек и 20 единиц техники, пожару присваивался повышенный ранг сложности. Он уже потушен. Причиной возгорания стала охладительная лента из пластика в производственном цехе.

Несколькими часами ранее пожар произошел в другом городе республики — Зельдольске. Там загорелась Центральная районная больница. Три человека погибли, четверо пострадали.