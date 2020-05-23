Потепление в Москве ожидается в начале следующей недели

В понедельник температура воздуха повысится до 15-17 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это все равно ниже климатической нормы примерно на три градуса, «но уже поприличнее с точки зрения майской погоды». По данным Гидрометцентра, сегодня днем в Москве ожидается 8-10 градусов, в воскресенье воздух прогреется до 10-12.