Потепление в Москве ожидается в начале следующей недели

В понедельник температура воздуха повысится до 15-17 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это все равно ниже климатической нормы примерно на три градуса, «но уже поприличнее с точки зрения майской погоды». По данным Гидрометцентра, сегодня днем в Москве ожидается 8-10 градусов, в воскресенье воздух прогреется до 10-12.
2020-05-23T03:11:36+03:00
2020-05-23T03:11:36+03:00
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03:11, 23 мая 2020
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