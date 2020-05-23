Международная антитеррористическая коалиция во главе с США сообщила об убийстве в Сирии двух главарей ИГ

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США сообщила об убийстве в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор двух главарей «Исламского государства» (запрещенная в России организация). Это произошло 17 мая, однако обнародовано только сейчас, передает ТАСС со ссылкой на заявление штаба операции «Непоколебимая решимость». По его данным, один террорист занимался распространением указаний руководства группировки среди ее членов на севере Багдада. Второй отвечал в том числе за приобретение и транспортировку оружия.