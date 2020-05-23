Россия намерена и дальше выполнять Договор по открытому небу, несмотря на односторонний выход из него США

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство России при НАТО. Там подчеркнули, что это делается в интересах европейской и международной безопасности. Ранее страны Евросоюза выразили сожаление о решении Вашингтона, при этом отметив, что понимают озабоченность американской стороны в связи с нарушениями со стороны России. НАТО считает, что условие для возвращения США к выполнению Договора — снятие Россией ограничений на наблюдательные полеты в определенных областях страны.