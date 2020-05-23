Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сплетнями информацию о заражении Рамзана Кадырова коронавирусом

Глава республики здоров, «то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», заявил Даудов в инстаграме. По его словам, есть «группа людей, которые сочиняют то, чего нет, выдавая желаемое за действительное». Накануне ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что у Кадырова заподозрили коронавирус и он находится в одной из московских больниц. Интернет-издание Baza утверждает, что глава Чечни в тяжелом состоянии, у него серьезное поражение легких.