Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сплетнями информацию о заражении Рамзана Кадырова коронавирусом

Глава республики здоров, «то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», заявил Даудов в инстаграме. По его словам, есть «группа людей, которые сочиняют то, чего нет, выдавая желаемое за действительное». Накануне ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что у Кадырова заподозрили коронавирус и он находится в одной из московских больниц. Интернет-издание Baza утверждает, что глава Чечни в тяжелом состоянии, у него серьезное поражение легких.
2020-05-23T03:06:24+03:00
2020-05-23T03:06:24+03:00
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03:06, 23 мая 2020
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