Три человека погибли при пожаре в больнице Татарстана

Еще четверо получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести и отравление продуктами горения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Возгорание произошло в палате на первом этаже сосудистого отделения двухэтажного здания больницы города Зеленодольска. Площадь пожара составила 5 кв. метров. Ликвидировать горение удалось за 15 минут. Более 80 пациентов эвакуированы. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать короткое замыкание. Отмечается, что в корпусе не было больных с коронавирусом. На место приехал министр здравоохранения республики. Возбуждено уголовное дело.