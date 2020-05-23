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02:07, 23 мая 2020

Пилоты разбившегося в Пакистане самолета пытались посадить его на брюхо

Об этом говорится в Twitter-аккаунте местных авиаспоттеров. Фотографы, снявшие лайнер в последние минуты перед падением, утверждают, что он пошел на второй круг после первой неудачной попытки приземлиться. Кроме того, перед падением был виден небольшой дым, исходящий из обоих двигателей. Пилоты пакистанского пассажирского самолета во время последнего разговора с диспетчерами сообщили о проблеме с двигателем. Наземные службы обратили внимание, что борт начал отклоняться влево. После этого диспетчеры заявили, что он может садиться на любую из двух взлетно-посадочных полос.
Накануне Airbus A320 «Пакистанских авиалиний», выполнявший внутренний рейс, потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Известно по меньшей мере о 90 погибших, на данный момент не установлена судьба восьмерых человек. Кроме того, в результате авиакатастрофы разрушены пять жилых домов, а также несколько автомобилей.



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