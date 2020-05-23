На Кубани снимают ряд ограничений из-за Covid-19

Возобновят работу предприятия строительного комплекса, магазины стройматериалов и непродовольственных товаров, автосалоны, парикмахерские, салоны красоты и другие организации, предоставляющие бытовые услуги. Снимаются все ограничения на передвижение внутри муниципалитетов. При этом режим изоляции сохранится для людей старше 65 лет и страдающих серьезными хроническими заболеваниями. Действие карантина продлится до 6 июня, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, продолжат действовать обсерваторы, куда направляются на 14 дней прибывающие на Кубань граждане из других регионов.
2020-05-23T02:07:11+03:00
2020-05-23T02:07:11+03:00
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02:07, 23 мая 2020
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