На Кубани снимают ряд ограничений из-за Covid-19

Возобновят работу предприятия строительного комплекса, магазины стройматериалов и непродовольственных товаров, автосалоны, парикмахерские, салоны красоты и другие организации, предоставляющие бытовые услуги. Снимаются все ограничения на передвижение внутри муниципалитетов. При этом режим изоляции сохранится для людей старше 65 лет и страдающих серьезными хроническими заболеваниями. Действие карантина продлится до 6 июня, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, продолжат действовать обсерваторы, куда направляются на 14 дней прибывающие на Кубань граждане из других регионов.