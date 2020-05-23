В Москве за сутки скончались еще 67 человек с коронавирусом

Общее количество умерших увеличилось до 1934, сообщает оперативный штаб. Суточный прирост зараженных в столице с 20 мая не превышает трех тысяч человек, а по России девяти тысяч. При этом накануне в стране зарегистрировали рекордное количество жертв — за сутки скончались 150 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупреждал, что в мае число смертей будет больше, чем в апреле. Он объяснял это тем, что в медучреждениях находятся 1700 тяжелых больных.

Столичные власти пока не отменяют пропускной режим в городе, а также требования носить маску и перчатки в транспорте и в магазинах.

В Подмосковье с сегодняшнего дня не надо получать разрешения на передвижения.