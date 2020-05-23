До трех человек возросло число погибших при пожаре в Татарстане

Еще четверо пострадали. Двое из них получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, еще двое отравились продуктами горения и находятся в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики. Пожар вспыхнул в палате на первом этаже сосудистого отделения двухэтажного здания больницы города Зеленодольска. Площадь возгорания составила 5 кв. метров. Более 80 человек были эвакуированы и переведены в соседний корпус. В настоящее время пожар потушен, по предварительным данным, он мог быть вызван коротким замыканием. Отмечается, что аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было. Пациентов с коронавирусом в этом корпусе не лечили. На место инцидента приехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Возбуждено уголовное дело.