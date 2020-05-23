От президента Дональда Трампа потребовали объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию

Демократы в палате представителей США потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию. По их мнению, американский лидер использовал деньги налогоплательщиков для набора политических очков, пишет издание The Hill. Конгрессмены уточнили, что не против отправки предметов медицинского назначения в действительно нуждающиеся страны, но не в случае, когда «критически важные, спасительные для жизни аппараты срочно необходимы в самих Штатах». От президента потребовали до 4 июня предоставить в Конгресс информацию о поставках и раскрыть источник их финансирования.

Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ прибыла в российскую столицу 21 мая на транспортном самолете ВВС США. Второй рейс со 150 аппаратами ожидается на следующей неделе. Как сообщалось, весь груз поставляется на безвозмездной основе.