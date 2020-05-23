Демократы в палате представителей США потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию. По их мнению, американский лидер использовал деньги налогоплательщиков для набора политических очков, пишет издание The Hill. Конгрессмены уточнили, что не против отправки предметов медицинского назначения в действительно нуждающиеся страны, но не в случае, когда «критически важные, спасительные для жизни аппараты срочно необходимы в самих Штатах». От президента потребовали до 4 июня предоставить в Конгресс информацию о поставках и раскрыть источник их финансирования.
Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ прибыла в российскую столицу 21 мая на транспортном самолете ВВС США. Второй рейс со 150 аппаратами ожидается на следующей неделе. Как сообщалось, весь груз поставляется на безвозмездной основе.
От президента Дональда Трампа потребовали объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию
Демократы в палате представителей США потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию. По их мнению, американский лидер использовал деньги налогоплательщиков для набора политических очков, пишет издание The Hill. Конгрессмены уточнили, что не против отправки предметов медицинского назначения в действительно нуждающиеся страны, но не в случае, когда «критически важные, спасительные для жизни аппараты срочно необходимы в самих Штатах». От президента потребовали до 4 июня предоставить в Конгресс информацию о поставках и раскрыть источник их финансирования.