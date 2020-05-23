Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи во время эпидемии

Москвичи, которые были вынуждены отложить госпитализацию, смогут попасть в стационар без переоформления документов и сдачи новых анализов. Получить направление можно не только в поликлинике, но и в консультативно-диагностических отделениях, которые не имеют территориальной привязки. Посетить такое отделение может любой москвич с полисом ОМС. Об этом сообщается на сайте московской мэрии. При госпитализации пациенту проведут полный комплекс исследований на коронавирус и сделают КТ грудной клетки. После выписки пациентов должны отвозить домой на санитарном транспорте. Накануне Собянин сообщил, что плановой медицинской помощи в Москве станет больше со следующей недели.
2020-05-23T01:06:34+03:00
2020-05-23T01:06:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 23 мая 2020
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