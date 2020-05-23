В Москве за сутки умерли еще 67 человек с коронавирусом

Общее число умерших с начала эпидемии в столице достигло 1924 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. По данным на 22 мая, в Москве выявлено более 158 тысяч случаев заражения COVID-19. За последние сутки зарегистрировали почти три тысячи новых инфицированных.