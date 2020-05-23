В больнице города Зеленодольска в Татарстане произошел пожар

Погибли два человека, четверо пострадали. Двое из них получили ожоги, двое отравились продуктами горения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики. Возгорание произошло в палате на первом этаже сосудистого отделения двухэтажного здания больницы. Площадь возгорания составила 5 кв. метров. По предварительным данным, загорелось оборудование. Более 80 человек были эвакуированы и переведены в соседний корпус. В настоящее время пожар потушен, по предварительным данным, он мог быть вызван коротким замыканием. Отмечается, что аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было. Пациентов с коронавирусом в этом корпусе также не лечили. На место инцидента выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Возбуждено уголовное дело.
2020-05-23T01:04:49+03:00
2020-05-23T01:04:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2647567-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:04, 23 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…