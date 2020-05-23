В больнице города Зеленодольска в Татарстане произошел пожар

Погибли два человека, четверо пострадали. Двое из них получили ожоги, двое отравились продуктами горения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики. Возгорание произошло в палате на первом этаже сосудистого отделения двухэтажного здания больницы. Площадь возгорания составила 5 кв. метров. По предварительным данным, загорелось оборудование. Более 80 человек были эвакуированы и переведены в соседний корпус. В настоящее время пожар потушен, по предварительным данным, он мог быть вызван коротким замыканием. Отмечается, что аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было. Пациентов с коронавирусом в этом корпусе также не лечили. На место инцидента выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Возбуждено уголовное дело.