Голосование по поправкам в конституцию может пройти не в помещениях, а на свежем воздухе

Как выяснили в русской службе BBC, власти рассчитывают таким образом обезопасить граждан в условиях эпидемии и снизить собственные политические риски.

Кремль по-прежнему настроен провести голосование в конце июня или начале июля. Конкретная дата определиться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Звучавшее ранее 24 июня предпочтительнее.

Подготовку плебисцита лично курирует зам президентского администрации Сергей Кириенко. Привести избирателя на участки в условиях карантина, опасений за здоровье на фоне негатива по телевидению – задача не из легких. Кремль снизил собственные требования к итогам. Явка в 55 процентов и одобрение двух третей проголосовавших будут признаны достаточным результатом.

Безопасность избирателей имеет для администрации не только прикладное, но и политическое значение. Кремль хочет застраховаться от пропагандистского утверждения, что население гонят на убой, лишь бы Путин правил вечно. Регионам предложено перенести избирательные участки на свежий воздух, например, под козырьки школ. Избирателям раздадут маски и перчатки. Членов участковых комиссий обеспечат защитными костюмами.

Голосование по поправкам будет в том числе надомным, а процедуру досрочного голосования растянуть на неделю, объяснили ранее в Центризбиркоме.