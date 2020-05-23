Миллиардер Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО «Лефортово» коронавирусом

Это сообщила «Интерфаксу» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Это подтвердила ТАСС и адвокат Магомедова Виктория Цилюрик. Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в хищениях и создании организованного преступного сообщества, находится под стражей с марта 2018 года.