В Махачкале из-за празднования Уразы-байрама с сегодняшнего дня вводится карантин

Дагестан входит в пятерку российских регионов по количеству заболевших коронавирусом.

В период празднования священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам, в Махачкале до вторника будет введен карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, говорится в сообщении на официальном сайте администрации дагестанской столицы. В город закроют въезд, а также выезд, исключение – только для спецтранспорта. В Махачкалу нельзя будет попасть даже пешком. Приостановят работу продовольственных рынков и ярмарок, усилены мероприятия по дезинфекции города. За соблюдением режима изоляции будут пристально следить. Мэр Махачкалы Салман Дадаев призвал жителей не участвовать в массовых религиозных обрядах и празднествах, приуроченных к окончанию месяца Рамадан. В регионе из-за распространения коронавируса сложилась критическая ситуация. Эксперты, прибывшие из Москвы, говорят о катастрофической нехватке лекарств из-за занижения статистики по смертности. Кроме того, в больницах, в частности в Дербенте, нет необходимого для лечения пациентов оборудования.

Дагестан находится на пятом месте в России по числу заболевших – там официально выявлено почти 4 тысячи случаев заражения