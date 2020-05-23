Спикер парламента Чечни отрицает, что Рамзан Кадыров находится в больнице

Магомед Даудов заявил, что глава Чечни здоров и призвал не верить слухам о его болезни. Об этом он сказал накануне вечером в прямом эфире в «Инстаграме». Почему на публике не появляется сам Кадыров, он не пояснил. Накануне сетевое издание «База» сообщило, что у главы Чечни якобы серьезное поражение легких из-за коронавируса. О том, что Рамзан Кадыров доставлен для госпитализации в Москву, еще в четверг сообщили источники агентств ТАСС и «Интерфакса». Ранее в эфире телеканала «Грозный» были показаны извинения врачей Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку средств защиты.